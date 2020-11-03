مواعيد مباريات الثلاثاء 3 نوفمبر 2020.. صدام قوي بين ريال مدريد وإنتر وكوكا يتحدى جوارديولا
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 10:05
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وتستضيف مدريد صداما قويا بين ريال مدريد وإنتر ميلان، بينما يلعب المصري أحمد حسن "كوكا" ضد كتيبة المدرب بيب جوارديولا.
وتنطلق المباريات في العاشرة مساء وتنقل قناة beIN 1 لقاء ريال مدريد وإنتر.
بينما تشاهد مباراة مانشستر سيتي وأولمبياكوس في beIN 2.
وتنقل beIN 4 مباراة أتالانتا وليفربول.
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