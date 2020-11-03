ليستر يبعد توتنام من المركز الثاني برباعية في ليدز.. وفولام يحقق الفوز الأول

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

ليستر سيتي

اقتنص ليستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي من توتنام بعدما حقق الفوز خارج ملعبه على ليدز يونايتد برباعية مقابل هدف، ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

ووصل ليستر إلى النقطة 15 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 10 في المركز الـ12.

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تقدم ليستر في الدقيقة الثانية عن طريق هارفي بارنيس بعدما استغل جيمي فاردي إرجاع الكرة بشكل خاطئ من الدفاع لحارس المرمى وقطعها ومررها للاعب الوسط الذي وضع الكرة في الشباك الخالية.

ثم أضاف يوري تيليمانس الهدف الثاني في الدقيقة 21 بعد متابعة لرأسية فاردي التي ارتدت من الحارس.

وسجل ليدز هدفه الوحيد في الدقيقة 48 عن طريق ستيوارت دالاس من عرضية غالطت الحارس كاسبر شمايكل وذهبت إلى الشباك.

وعاد ليستر ليسجل الهدف الثالث عن طريق المتألق فاردي في الدقيقة 79.

قبل أن يسجل تيليمانس الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

فولام ضد وست بروميتش

في مباراة أخرى حقق فولام الفوز الأول له في الدوري على حساب وست بروميتش ألبيون بثنائية دون رد.

سجل ثنائية فولام بوبي ريد وأولا أنيا.

وهي أول مباراة يخوضها وست بروميتش بعد رحيل المدافع المصري أحمد حجازي الذي انضم لصفوف اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة.

الفوز الأول لفولام رفع رصيد الفريق إلى النقطة 4، في المركز الـ17، بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 3 في المركز الـ18.

ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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