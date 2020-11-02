خبر في الجول – جاهزية الونش ومحمود علاء للقاء الرجاء

أصبح ثنائي الزمالك محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء جاهزا للانضمام لقائمة الفريق الأبيض أمام الرجاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الونش وعلاء شاركا في مران الزمالك اليوم الإثنين بشكل طبيعي.

تلك المشاركة قربتهما من التواجد في قائمة الفريق للقاء الرجاء وقرار مشاركتهما يعود للجهاز الفني.

وغاب محمود علاء عن المشاركة في لقاء الذهاب فيما شارك الونش فيه.

ويستضيف الزمالك منافسه الرجاء يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب في المغرب بهدف دون رد.

وسيتأهل المنتصر للنهائي حيث يلاقي الأهلي في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري.