خبر في الجول - تأكد غياب أوباما عن مواجهة الرجاء

يغيب يوسف أوباما لاعب الزمالك عن مواجهة الرجاء بسبب آلام أسفل الركبة.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

ويستضيف الزمالك فريق الرجاء مساء الأربعاء على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن أوباما خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو.

ولم يتعاف أوباما بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب.

ويأتي ذلك مع شعور اللاعب بآلام أسفل الركبة خلال الفترة الأخيرة مما دفع الجهاز الفني لاتخاذ قراره بإراحة اللاعب.

وشارك يوسف أوباما في ذهاب نصف النهائي والذي انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.

وينتظر الأهلي الفريق المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له 27 من شهر نوفمبر الجاري.