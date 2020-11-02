مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرفض شكلا وموضوعا ما صدر في بيان اتحاد الكرة عن أزمة كهربا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 21:44

كتب : أحمد الخولي

كهربا

رفض الأهلي بشكل تام ما جاء في بيان اتحاد الكرة حول انتهاء أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر مسؤول داخل الأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي يرفض شكلا ومضمونا ما صدر في بيان اتحاد الكرة والحديث عن اعتذار كهربا لـ محمد فضل".

وأضاف "لأن كل ما ذكر في تفاصيل البيان غير صحيح بالمرة والأزمة تم احتوائها دون اعتذار اللاعب".

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ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا منذ قليل يفيد خلاله بانتهاء الأزمة بين محمد فضل وكهربا بعد حضور اللاعب لاتحاد الكرة وتقدمه بالاعتذار الذي قبله فضل.

قبل أن يحذف اتحاد الكرة البيان من جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة أزال الخبر الذي تم نشره لرغبته في إصدار بيانا تفصيليا عن كواليس نهاية الأزمة بالكامل ويُجرى الآن صياغته.

الأهلي كهربا محمد فضل
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