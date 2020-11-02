مران الزمالك – مسحة طبية للاعبين.. وظهور أيمن حفني

أجرى لاعبو الزمالك مسحة طبية على هامش مران الفريق اليوم الإثنين استعدادا للقاء الرجاء.

ويواجه الزمالك منافسه الرجاء يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا بهدف دون رد.

وخضع اللاعبون لبرنامج تأهيلي وتدريبات بدنية خفيفة لرفع معدل اللياقة البدنية والحفاظ عليها.

فيما خضع عمر السعيد مهاجم الفريق لجلسة تأهيلية وعلاجية بالجيمانزيوم.

ويعاني عمر السعيد من إصابة عضلية أبعدته عن المران في الفترة الأخيرة.

وشهد المران حضور أيمن حفني لاعب الفريق على حضور المران لمساندة الفريق قبل لقاء الرجاء.