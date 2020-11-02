بعثة الرجاء تصل إلى القاهرة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 18:37

كتب : إبراهيم رمضان

بعثة الرجاء تصل مطار القاهرة

وصلت بعثة الرجاء المغربي إلى مطار القاهرة قبل قليل، استعدادا لمواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف النهائي مساء الأربعاء في استاد القاهرة.

وحرص علاء مقلد عضو مجلس إدارة الزمالك وباسم زيادة مدير العلاقات العامة بالنادي على استقبال بعثة فريق الرجاء والترحيب بها في مصر.

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وتأجل موعد سفر الرجاء من المغرب إلى مصر بسبب إصابة الكثير من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

وفاز الزمالك على الرجاء في الذهاب الذي أقيم في المغرب بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.

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