جوارديولا: لا أعرف إذا كان أجويرو قادرا على المشاركة ضد ليفربول أم لا

لم يحسم جوسيب جوارديولا الميدر الفني لمانشستر سيتي موقف سيرجيو أجويرو مهاجم فريقه من المشاركة في مباراة ليفربول المقبلة.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل سفر فريقه إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس: "إنه يتحسن لكني لا أعرف إذا كان سيشارك أمام ليفربول أم لا".

وأضاف "لا نريده أن يتعرض لانتكاسه جديدة لذلك لا نستعجل عودته".

وأكد في نهاية تصريحاته "أعتقد أنه سيكون جاهزا للمشاركة بعد التوقف الدولي".

وغادر أجويرو مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي مصابا بين الشوطين بعد عودته من غياب طويل بسبب الإصابة.

ويلعب مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.