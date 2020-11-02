الرجاء: تأجيل لقاء الزمالك أعطانا الفرصة لنكون في أتم جاهزية

يرى جمال السلامي المدير الفني للرجاء المغربي أن تأجيل مباراته ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا أعطى الفرصة لفريقه للاستعداد للمباراة بشكل أفضل.

الرجاء يحل ضيفا على الزمالك يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تأجيل موعد المباراة مرتين بسبب إصابة الكثير من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا.

وقال السلامي في تصريحات لجريدة المنتخب المغربية: "لا شك أن تأجيل المباراة من 1 إلى 4 نوفمبر أتاح لنا فرصة استعادة عدد كبير من اللاعبين الذي تعافوا من فيروس كورونا وعادوا بالتدريج للحصص التدريبية".

وأضاف "تمكنا أيضا من استرجاع اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الذهاب بسبب الإصابات العضلية، غير أن تأثير عدم الانتظام بشكل جماعي في التدريبات بوقت كاف سيؤثر على اللياقية البدنية".

وأردف "لكن في مثل هذه المباريات فإن الروح الجماعية هي التي تتحكم في الفريق، لاعبو الرجاء قدموا خلال هذا الموسم أمثلة كثيرة لقوة هذه الروح الجماعية".

وتابع "بالطبع نحن في أتم جاهزية، أتمنى أن تحمل لنا المسحة الطبية الأخيرة التي نجربها يوم الإثنين أخبارا سارة ونستعيد من بقى في الحجر الصحي، لنكون كاملي العدد في مباراة الأربعاء".

وأكمل "سنصل لساعة الصفر ونحن بأتم جاهزية من كافة النواحي، هي مباراة ثقيلة ومشحونة وستعرف الكثير من المفاجآت".

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط إيابا للتأهل للمباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل سلفا على حساب الوداد.