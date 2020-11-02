مدرب الرجاء: ما حدث معنا في لقاء الذهاب أمام الزمالك يجعلنا نخشى أخطاء التحكيم

يخشى جمال السلامي المدير الفني للرجاء المغربي حدوث أخطاء تحكيمية في مباراة فريقه ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

الرجاء يحل ضيفا على الزمالك يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

وقال السلامي في تصريحات لجريدة المنتخب المغربية: "ما أتمناه هو أن تحظى المباراة بتحكيم جيد خاصة وأننا نلعب في ظل وجود تقنية حكم الفيديو المساعد".

وأضاف "ما حدث معنا في مباراة الذهاب وقد عانينا من أخطاء تحكيمية حرمتنا من ركلة جزاء ومن أخطاء واضحة، يجعلنا نتوجس من التحكيم، وإن كنا لا نشغل به بالنا، فتركيزنا أساسا على المباراة".

وكان موقع Le360 المغربي قد أوضحأن الاتحاد الإفريقي عيّن بكاري جاساما حكما للمباراة الحاسمة.

ويعتقد السلامي أن "لعب المباريات بدون جماهير يجعل عاملي الأرض والجمهور غير ذي جدوى".

وتابع "لا أعتقد أن الزمالك سيدخل مباراة الإياب للدفاع، كل مدرب يعرف جيدا أن اللعب 90 دقيقة كاملة بخط متراجع دفاعا عن مرماه هو مجازفة خطيرة".

وأردف "من المتوقع أن يلعب الزمالك بخطوط متقاربة وأن يتقدم نحو مرمانا لخطف هدف، وهو ما يؤكد أن المباراة ستكون مفتوحة".

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط إيابا للتأهل للمباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل سلفا على حساب الوداد.