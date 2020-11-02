الأهلي يشكو فضل لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 14:20

كتب : أحمد الخولي

لقطة المشادة بين كهربا ومحمد فضل في حفل تتويج الأهلي بالدوري

تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الاثنين بشكوى إلى المستشار سيد البنداري رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية.

ويطالب الأهلي في الشكوتين بتطبيق اللوائح والقوانين فيما أسماه "واقعة تجاوز محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في حق محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق أثناء احتفالية تسليم درع الدوري، عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت مساء السبت الماضي في ختام المسابقة".

وقال الأهلي في بيانه: "أرفق الأهلي في شكواه مجموعة من الاسطوانات المدمجة للواقعة التي توضح قيام محمد فضل بالتجاوز في حق كهربا والاعتداء عليه باليد وباللفظ في مشهد أدانه الجميع، كما يستند الأهلي في شكواه إلى العديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة للحفاظ على حق اللاعب والدفاع عن حقوق النادي المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين".

أخبار متعلقة
7 لاعبين أحيوا مسيرتهم في الموسم المنقضي من الدوري استبعاد حسين الشحات وفاروق من معسكر منتخب مصر للإصابة عبد الحفيظ يكشف: هذا الرباعي يعود لـ الأهلي الموسم المقبل الأهلي يعلن تقدمه بشكوى ضد فضل لدى لجنة الانضباط لـ "تجاوزه ضد كهربا"

وأشار الأهلي إلى أن كهربا تقدم بمذكرة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة يطلب فيها شكوى محمد فضل إلى اتحاد كرة القدم، ولجنة الانضباط بعد التعدي عليه، في مشهد تابعه الملايين عبر شاشات التليفزيون.

وقام عبد الحفيظ برفع الأمر لإدارة النادي التي تضامنت مع اللاعب في شكواه، واتخذت الإجراءات السابق الإشارة إليها، بل وأعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات أخرى للحفاظ على حق كهربا بعدما تأكدت من خلال الفيديوهات أن اللاعب لم يخطئ، ولم تصدر عنه أي إساءة في حق محمد فضل، وأن الأخير هو من تجاوز وبادر بالاعتداء على مرأى ومسمع من الجميع.

وتجتمع لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين.

ونشبت مشادة بين فضل وكهربا أثناء احتفالات لاعبي الأهلي بتسلم درع الدوري عقب مواجهة طلائع الجيش في ختام المسابقة.

اقرأ - فضل: أزمة كهربا الآن في يد لجنة الانضباط.. وإذا كان له حق سيحصل عليه

الأهلي فضل كهربا في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
منتخب مصر يعلن ضم 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهتي توجو 10 دقيقة | منتخب مصر
بيرلو: مشاركة رونالدو ساعدتنا على إسقاط سبيزيا 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
عبد الحفيظ: قدمنا مذكرة ضد فضل بها حيثيات عقاب كهربا بسبب أحداث السوبر 18 دقيقة | مصر
الأهلي يشكو فضل لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط 28 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الرجاء: قادمون من أجل التأهل إلى النهائي.. سنواجه الزمالك بسلاح الريمونتادا 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
7 لاعبين أحيوا مسيرتهم في الموسم المنقضي من الدوري ساعة | تقرير في الجول
أرتيتا: النني كان رائعا أمام مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
استبعاد حسين الشحات وفاروق من معسكر منتخب مصر للإصابة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك