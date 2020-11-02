فضل: أزمة كهربا الآن في يد لجنة الانضباط.. وإذا كان له حق سيحصل عليه

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 00:02

كتب : FilGoal

كهربا ومحمد فضل

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عن تقدمه بملف أزمته مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إلى لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

ونشبت مشادة بين فضل وكهربا أثناء احتفالات لاعبي الأهلي بتسلم درع الدوري عقب مواجهة طلائع الجيش في ختام المسابقة.

وقال فضل عبر قناة أون تايم سبورتس1: "لا أحد فوق القانون سواء كان لاعبا أو مدربا أو مسؤولا".

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وأضاف "أحلت أزمة كهربا للجنة الانضباط وهذا هو دوري، وتحدثت مع محمود الخطيب والأمر الآن في يد اللجنة".

وأكمل "إذا كان كهربا صاحب الحق فإن اللجنة ستأتي له بحقه".

وتجتمع لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين.

وتابع "أحترم جمهور الأهلي وأقدره وأيضا جماهير كل الأندية المصرية، ولكننا نحتاج لفترة طويلة حتى يعلم الجمهور أن اتحاد الكرة لا يوجد به أي انتماءات للأندية".

واستمر في تصريحاته "أبارك لجماهير الأهلي على الموسم الاستثنائي والدوري الـ42 وأتمنى تأهل الزمالك لنهائي إفريقيا لتكون مباراة مصرية خالصة".

وعن نظام الدوري الموسم المقبل قال: "عرضنا على الأندية نظامين لإقامة الدوري الموسم الجديد لكن الجميع وافق على إقامة الدوري بنظامه الحالي".

وأتم تصريحاته بالحديث عن استقالة حسام الزناتي من رئاسة لجنة المسابقات قائلا: "حسام الزناتي اتخذ قراره بالاستقالة من اتحاد الكرة منذ فترة وأبلغنا به".

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