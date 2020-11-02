مدرب الرجاء: قادمون من أجل التأهل إلى النهائي.. سنواجه الزمالك بسلاح الريمونتادا

يثق جمال السلامي المدير الفني للرجاء المغربي في إمكانية تحقيق عودة قوية أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتأهل لنهائي المسابقة.

الرجاء يحل ضيفا على الزمالك يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

وقال السلامي في تصريحات لجريدة المنتخب المغربية: "هناك سلاح أشهرناه في كثير من مبارياتنا هذا الموسم، وهو الدال على الروح الجماعية التي تحدثت عنها، إنه سلاح العودة للفوز (الريمونتادا).

وأضاف "مع كل الاحترام الذي نظهره لنادي الزمالك وهو من الأندية القوية إفريقيا، فنحن قادمون للقاهرة للعودة منها ببطاقة الترشح للمباراة النهائية".

وتابع "لست أحد الكهنة، كي أتوقع أي سيناريو ستأتي به المباراة في بدايتها، سنلعب مباراة من 90 دقيقة، وسيكون علينا نحن أن نوجهها للطريق الذي نريده".

وأكمل مدرب الرجاء "ستعرفون يوم المباراة كيف نفعل ذلك، المهم هو أننا قادرون على فعل ذلك".

وواصل "سنلعب مباراة الأربعاء وكأنها مباراة نهائية وفاصلة والتأهل فيها يحتاج إلى الفوز، وقتها ستصبح خسارة الذهاب بلا أي تأثير علينا".

وأتم "لا يزعجنا أن نلعب مباراة الزمالك بخيار الفوز فقط، أعتقد أن هذا الأمر أفضل لنا وفي تاريخ كرة القدم دلائل كثيرة على سقوط أندية دخلت مباريات بخيارات كثيرة للتأهل فلم تحقق أيا منها".

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط إيابا للتأهل للمباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل سلفا على حساب الوداد.