أرتيتا: النني كان رائعا أمام مانشستر يونايتد

أسهب ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في الإشادة بلاعبه محمد النني بعد التألق ضد مانشستر يونايتد.

أرسنال فاز على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد. فوز لم يتحقق منذ عام 2006.

وقال أرتيتا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ما يقدمه النني للفريق شيء مميز".

وأضاف "النني لديه طاقة كبيرة خارج الملعب، فهو يدخل غرفة خلع الملابس ويخلق المرح والحماس".

وتابع "قبل لقاء يونايتد قلت للاعبين إننا بحاجة إلى تلك الطاقة وهذا الشعور الإيجابي الذي يجلبه النني طوال الوقت، أعتقد أنه كان رائعًا".

وأكمل لاعب وسط أرسنال السابق "لقد لعبت مع النني من قبل، لذلك أعرف صفاته ومن هو كشخص، وما يقدمه للفريق".

وأردف "أحب اللاعبين الذين لا يشعرون بالغرور، والذين يلعبون بشكل جماعي، والذين يريدون المساهمة بغض النظر عن عدد الدقائق التي يلعبونها، سواء كان ذلك دقيقة واحدة أو 96 دقيقة أو بمجرد التواجد وتقديم ملاحظات إيجابية طوال الوقت".

وأوضح "النني يسهم في إبراز ثقافة أرسنال وهو يحظى بإعجاب الجميع في النادي".

وأتم المدرب الإسباني "أعتقد أن النني بدأ يظهر إمكانياته العالية التي طالما أمنت بها".



































النني لعب في معظم مباريات المدفعجية هذا الموسم بشكل أساسي، وذلك بعد عودته من صفوف بشكتاش الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

النني قدم أداء دفع نجوم أرسنال السابقين مثل إيان رايت وجيلبرتو سيلفا للثناء عليه.

رايت كتب اسم النني بالكامل على حسابه الشخصي في تويتر مشيدا بأدائه، أما جيلبرتو سيلفا فقال إن ثنائية النني وتوماس بارتي بدت قوية للغاية.

فوز أرسنال رفع رصيده للنقطة الـ12 مرتقيا للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة السابعة في المركز الـ15.