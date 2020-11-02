تعرف على تقييم النني أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 12:35

كتب : FilGoal

النني

واصل محمد النني لاعب وسط أرسنال التألق مع فريقه، وذلك في لقاء مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

أرسنال فاز على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد. فوز لم يتحقق منذ عام 2006.

وجاء تقييم شبكة سكاي سبورتس لأداء النني أمام ليفربول بـ8 درجات، مثل تقييم جريدة إيفينينج ستاندرد.

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فيما حصد لاعب بازل السابق 7 درجات في تقييم جريدة إكسبرس وتقييم شبكة فوت موب للإحصائيات.

أما جريدة ميرور فجاء تقييمها للنني بـ6 درجات.

شبكة هو سكورد للإحصائيات أعطت 6.8 درجة للدولي المصري.

وحصد أداء النني 8 درجات من جريدة ذا صن، وشبكة سكواواكا للإحصائيات.

النني لعب في معظم مباريات المدفعجية هذا الموسم بشكل أساسي، وذلك بعد عودته من صفوف بشكتاش الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

النني قدم أداء دفع نجوم أرسنال السابقين مثل إيان رايت وجيلبرتو سيلفا للثناء عليه.

رايت كتب اسم النني بالكامل على حسابه الشخصي في تويتر مشيدا بأدائه، أما جيلبرتو سيلفا فقال إن ثنائية النني وتوماس بارتي بدت قوية للغاية.

فوز أرسنال رفع رصيده للنقطة الـ12 مرتقيا للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة السابعة في المركز الـ15.

محمد النني أرسنال مانشستر يونايتد
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