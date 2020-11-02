مارتن كيون: النني يحاكي جودة بارتي.. كانا جدارا صلبا ضد يونايتد

قال مارتن كيون نجم أرسنال السابق إن محمد النني لاعب فريقه وزميله توماس بارتي كانا جدارا صلبا أمام الدفاع ضد مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أن النجم المصري حاكى جودة زميله الغاني.

وصرح كيون عبر صحيفة "دايلي ميل" البريطانية قائلا: "أرسنال لم يفز في أولد ترافورد منذ 2006، ولم يفز ضد أي من الستة الكبار خارج ملعبه منذ 2015، لكن ميكيل أرتيتا كثر هذين الرقمين السيئين يوم الأحد بفضل ثنائي خط الوسط".

وواصل "كنت محظوظا باللعب مع ثنائيات وسط ملعب رائعة في أرسنال، مثل باتريك فييرا وإيمانويل بوتي، وفييرا وجيلبرتو سيلفا".

وأكمل "إنها وظيفة مهمة للغاية أن يتواجد ثنائي أمام خط الدفاع، ومحمد النني وتوماس بارتي كانا جدارا صلبا".

وتابع "كان هناك الكثير من الاهتمام بصفقة بارتي، لكن النني يحاكي جودة زميله الجديد في وسط ميدان أرسنال".

وأتم "أرسنال لديه أفضل سجل دفاعي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن استقبل 7 أهداف في 7 مواجهات، ولعب خارج ملعبه في أولد ترافورد والاتحاد وأنفيلد، أرتيتا يستحق الثناء على ذلك".

النني قدم أداء دفع نجوم أرسنال السابقين مثل إيان رايت وجيلبرتو سيلفا للثناء عليه، في انتصار فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 1-0.

رايت كتب اسم النني بالكامل على حسابه على التواصل الاجتماعي مشيدا بأدائه، وجيلبرتو سيلفا قال إن ثنائية النني وبارتي بدت قوية للغاية.

أرسنال أصبح في المركز الـ9 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة.