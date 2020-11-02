مدرب أستون فيلا: كان بإمكان تريزيجيه تسجيل هاتريك ضد ساوثامبتون

يعتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" كان بإمكانه تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة الفريق التي خسرها على يد ساوثامبتون.

وخسر أستون فيلا للمباراة الثانية تواليا في الدوري الإنجليزي بعدما تفوق عليه ضيفه ساوثامبتون بنتيجة 4-3 في الجولة السابعة على ملعب فيلا بارك.

وقال سميث ف تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان بإمكان تريزيجيه أن يسجل ثلاثة أهداف بعد الفرص التي أتيحت له في الشوط الثاني".

وتابع "إذا جاءت أهدافنا في وقت مبكر لخرجنا بشيء من نقاط المباراة، كنا قريبين من العودة ولكنها لم تحدث".

وأضاف "نحن نعلم المزايا التي يمتلكونها في الكرات الثابتة، لذا لا يمكن تبرير الأخطاء، نشعر بخيبة أمل وإحباط أيضًا".

وأكمل "وجدنا إيقاعنا في الشوط الثاني، هذا ما كان يجب أن نفعله في الشوط الأول، ولكنهم استطاعوا أن يمنعونا من الوصول للتعادل".

وأتم "الطريقة التي أنهينا بها المباراة كانت جيدة حقًا، ونحتاج إلى الاستفادة من ذلك الأسبوع المقبل أمام أرسنال".

وشارك المصريان تريزيجيه وأحمد المحمدي كبديلين في الدقيقتين 29 و67 على التوالي، لكن فريقهما تلقى هزيمة جديدة بعدما خسر في الجولة الماضية بثلاثية دون رد أمام ليدز يونايتد.

ليتراجع أستون فيلا للمركز السابع في الترتيب ويتوقف رصيده عند 12 نقطة، بينما قفز ساوثامبتون للمركز الثالث وبات رصيده 13 نقطة.

ساوثامبتون تقدّم في النتيجة برأسية العملاق فيسترجاد بعد عرضية مميزة من وارد براوس في الدقيقة 20.

الدقيقة 29 شهدت دخول تريزيجيه بديلا لـ بيرتراند تراوري الذي تعرّض لإصابة عضلية.

ثم بدأ العرض العبقري من وارد براوس الذي سجّل الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة.

المتخصص وارد براوس لم يتوقّف عند ذلك الحد، بل سجل هدفا ثالثا من ركلة حرة مباشرة جديدة في الدقيقة 45 وبنفس الطريقة.

الشوط الثاني بدأ بنشاط كبير من أستون فيلا، فأطلق تريزيجيه ضربة رأسية في الدقيقة 52 تصدى لها أليكس ماكارثي حارس مرمى ساوثامبتون.

الرد جاء قاسيا، فأضاف داني إنجز الهدف الرابع للقديسين بتسديدة رائعة في الدقيقة 58.

أستون فيلا لم يستسلم، فسجّل هدفه الأول في الدقيقة 62 برأسية تايرون مينجس بعد تمريرة القائد جاك جريليش.

ومحاولات تريزيجيه لم تتوقف، فتسلّم عرضية على صدره وأطلق تسديدة جديدة بالدقيقة 71، لكن ماكارثي تصدى لها.

المعركة بين تريزيجيه وماكارثي استمرت في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة من الجناح المصري، لكن التصدي كان حاضرا للمرة الثالثة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجّل واتكينز هدف أستون فيلا الثاني من ركلة جزاء، ليعيد أملا طفيفا لفريقه.

الإثارة وصلت إلى ذروتها في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عندما سجّل جريليش الهدف الثالث للفيلانز بتسديدة رائعة، لكنها كانت متأخرة للغاية، إذ أطلق الحكم صافرة الختام بعدها مباشرةً.

ويلعب فيلا مباراة صعبة ضد مضيفه أرسنال في الجولة المقبلة، بينما يستضيف ساوثامبتون فريق نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة.