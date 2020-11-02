سولشاير يحاكي انطلاقة مويس المتعثرة في الدوري الإنجليزي

على الرغم من البداية الجيدة للغاية لدوري أبطال أوروبا، إلا أن مانشستر يونايتد يعاني للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حصد 7 نقاط من 6 مباريات.

شركة أوبتا المختصة بالإحصائيات قالت إن ذلك هو أقل معدل حصد للنقاط في هذه المرحلة من الموسم منذ فترة ديفيد مويس مع الفريق عقب رحيل سير أليكس فيرجسون.

ديفيد مويس حصد 7 نقاط من نفس عدد المباريات في موسم 2013-2014، واختتم الفريق الموسم في المركز السابع.

مانشستر يونايتد خلال ذلك الموسم 2013-2014 حقق نتائج جيدة في دور المجموعات بدوري الأبطال إذ أنه فاز في 4 مواجهات وتعادل مواجهتين، لكن في الدوري كان الوضع مختلفا.

7 - Manchester United have taken just seven points from their six Premier League games this season, their lowest tally at this stage since David Moyes' short stint at the helm in 2013-14 (7); a campaign in which they went on to finish seventh. Stalled. pic.twitter.com/KacNKH292w — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2020

الشياطين الحمر حصدوا 7 نقاط من أول 7 مواجهات ضد سوانزي وتشيلسي وليفربول وكريستال بالاس ومانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون، إلا أن كتيبة مويس تداركت الموقف لوقت قصير من الجولة السابعة إلى الـ11 بـ4 انتصارات وتعادل.

وقد تصبح تلك أسوأ بداية للشياطين الحمر منذ مويس إذا خسر مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.