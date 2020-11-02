كلوب: كنت أتمنى استمرار قانون الـ5 تبديلات

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

كلوب غاضب من أداء ليفربول أمام ليدز يونايتد

انتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عدم سماح رابطة الدوري الإنجليزي للفرق بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة، في ظل الجدول المزدحم الذي يعاني منه الجميع.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الموسم الجديد صعب ومزدحم للغاية، وبالنظر إلى عدد المباريات التي يتعين على كل فريق خوضها، كنا نفضل السماح لكل فريق بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة".

وتابع "نحن مستعدون للعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، ولكن نحتاج لإيجاد طريقة لمساعدة اللاعبين والحفاظ على الجودة التي نمتلكها".

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بعد جائحة فيروس كورونا، عاد الدوري الإنجليزي ومعظم الدوريات لاستكمال الموسم مع إمكانية قيام الفرق بـ5 تبديلات بدلا من 3، لكن الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بدأ بالقانون التقليدي بإجراء 3 تبديلات فقط.

وأضاف المدرب الألماني "تستطيع أن تقاتل فقط عندما تكون جاهزًا من الناحية البدنية".

وأكمل "الأمر لا يتعلق بليفربول فقط وإنما بكل الأندية، ولا شك أن هذا الأمر كان ليساعد وست هام أيضًا في هذه المباراة القوية التي تطلبت جهدًا بدنيًا كبيرًا".

وأتم كلوب "أن يتم السماح بتبديلين إضافيين فهذا لن يمنح أفضلية لأي فريق على الآخر، وإنما سيساعد اللاعبين في الحفاظ على لياقتهم بشكل أفضل".

ليفربول قلب تأخره أمام وست هام إلى انتصار صعب بهدفين مقابل هدف ضمن الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد، وأكمل سلسلة من الانتصارات الصعبة التي يحققها مؤخرا.

ليفربول يورجن كلوب
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