عبد الحفيظ يرد على فضل في 10 تصريحات: كهربا لم يخطئ.. المسؤول ليس دائما على حق

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

كهربا بقميص مؤازة لـ مؤمن زكريا عقب لقاء طلائع الجيش

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، على تصريحات محمد فضل عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، بشأن تحويل محمود عبد المنعم "كهربا" للجنة الانضباط.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "كنت أتمنى ألا أتحدث في قصة محمد فضل وكهربا والترفع عن الأمر. شددنا على احترام المنظومة ككل في اتحاد الكرة والرياضة المصرية".

وأردف "دائما نبادر بالعقوبة لو حدث خطأ. ولكن ماذا تنتظرون مننا، هل نعاقب لاعبا لم يخطئ؟ ".

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وأكد "ما الأمر الذي سيتم مناقشته في لجنة الانضباط، فيديوهات أم كلام مرسل؟ الفيديوهات واضحة، كيف تتم معاقبته وبناء على ماذا؟".

وشدد "شاهدت اللقطة أكثر من مرة وكهربا حكى لي كل الواقعة. لو تم التحويل للجنة الانضباط فاللاعب سيقدم دفوعه أيضا. كل من يرتدي شعار الأهلي فهو يمثل النادي الأهلي وله دور ويجب احترامه".

وكشف "السبب الحقيقي هو أن كهربا لم يصافح محمد فضل. عدم مصافحته لفضل بسبب غصة في قلبه من أحداث سابقة، لكن هذا ليس مبررا ليقال له إنه (قليل الأدب)".

وأكد "هل تتخيل لو أن هناك ما يدين كهربا، كان سينتظر الخطيب شهادة سيد عبد الحفيظ لعقاب اللاعب؟".

وأوضح "الحكاية أن المسؤول ليس دائما على حق. لا يمكنني تغريم كهربا وهو لم يرتكب أي خطأ".

واستدرك "كل من أخطأ عليه أن يتعرض للعقاب، لكن ليس لأن شخص موجود في مكان ما على الطرف الآخر أن يتعرض للعقوبة. الاحترام يجب أن يكون متبادل".

وشدد "استبعاد كهربا من المنتخب؟ هذا قرار فني، ولن ننزلق بالفكر لتلك المرحلة من الشخصنة".

وأتم "عاقبت كهربا بمليون جنيه من قبل، وفي السوبر تم توقيع أعلى عقوبة عليه لأنه كان المتسبب في المشكلة كما قيل حينها، فمن كان المتسبب في مشكلة التتويج؟".

وتجتمع لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين.

ونشبت مشادة بين فضل وكهربا أثناء احتفالات لاعبي الأهلي بتسلم درع الدوري عقب مواجهة طلائع الجيش في ختام المسابقة.

اقرأ - فضل: أزمة كهربا الآن في يد لجنة الانضباط.. وإذا كان له حق سيحصل عليه

الأهلي محمود عبد المنعم كهربا في الدوري
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