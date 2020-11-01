بيل يكافئ مورينيو ويقود توتنام للمركز الثاني بالفوز على برايتون

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 23:11

كتب : FilGoal

جاريث بيل

قاد جاريث بيل نجم توتنام فريقه للفوز على برايتون ألبيون بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

جاريث بيل

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وارتقى توتنام للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، بعدما كان في المركز التاسع قبل المباراة. مستغلا أيضا خسارة إيفرتون أمام نيوكاسل.

بينما تجمد رصيد برايتون عند 5 نقاط في المركز الـ16.

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وصف المباراة

تقدم توتنام في الدقيقة 13 من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها نجم الفريق هاري كين.

ثم تعادل برايتون في الدقيقة 54 عن طريق طارق لامبتي بعد عدة محاولات لإحراز التعادل.

وعاد توتنام وحاول فريق المدرب جوزيه مورينيو تسجيل الهدف الثاني، وكاد الأرجنتيني إريك لاميلا أن يحرز الهدف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم.

دخول جاريث بيل

ودفع مورينيو بالنجم الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 70 بدلا من لاميلا.

ليكافئ بيل مدربه مورينيو ويسجل هدف فوز توتنام بعد دخوله أرض الملعب بـ3 دقائق فقط من ضربة رأسية رائعة بعد عرضية من ريجيليون.

وحاول برايتون في الدقائق المتبقية تسجيل هدف التعادل إلا أن محاولات لاعبيه لم تكتمل، لتنتهي المباراة بفوز توتنام وارتقاء الفريق للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

توتنام جاريث بيل الدوري الإنجليزي جوزيه مورينيو
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