خبر في الجول - تأكد غياب حارس الرجاء الأساسي أمام الزمالك

تأكد غياب أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء الأساسي عن مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إيجابية اختبار فيروس كورونا.

وكان مصدر في الرجاء قد أوضح لـ FilGoal.com أن الثلاثي المصاب بفيروس كورونا بما فيهم أنس الزنيتي حارس المرمى سيخضعون لاختبار جديد صباح الإثنين قبل السفر. (من هنا)

ورغم ذلك أجرى الزنيتي اختبار الكشف عن فيروس كورونا اليوم الأحد بسبب إجراءات وزارة الصحة المغربية.

وكشف مصدر في الرجاء لـ FilGoal.com: "وزارة الصحة رفضت إجراء الكشف عن فيروس كورونا صباح غد الإثنين من أجل إنهاء إجراءات السفر".

وتابع "لذلك أجرى فريق الرجاء اختبار اليوم الأحد من أجل تجهيز أوراق أنس الزنيتي".

وكشف المصدر "لكن العينة أثبتت إيجابية أنس الزنيتي بفيروس كورونا وبالتالي لن يسافر إلى القاهرة".

وأتم المصدر تصريحاته "من المتوقع أن يبدأ محمد بوعميرة الحارس الاحتياطي، بشكل أساسي أمام الزمالك".

ولعب بوعميرة 5 مباريات هذا الموسم مع الرجاء جميعهم في الدوري المغربي ولم يشارك في دوري أبطال إفريقيا.

واستقبل بوعميرة خمسة أهداف في الخمس مباريات وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة، وكانت أخر لقاء لعبه بشكل أساسي مع الرجاء في فبراير الماضي.

الرجاء يحل ضيفا على الزمالك يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك فاز على الرجاء بهدف مقابل لا شيء في لقاء الذهاب بالدار البيضاء.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط إيابا للتأهل للمباراة النهائي وملاقاة الأهلي الذي تأهل سلفا على حساب الوداد.