بوجبا: على الجميع في مانشستر التحسن وأنا أولهم

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 21:37

كتب : FilGoal

بول بوجبا مع مانشستر يونايتد أمام أرسنال

اعترف بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بتراجع مستوى فريقه في الفترة الماضية مؤكدا على ضرورة تحسين مستوى الفريق.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وخسر مانشستر يونايتد على ملعبه أمام أرسنال بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال بوجبا عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية: "يجب على كل اللاعبين تقديم أداء أفضل وأولهم أنا".

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وأضاف "ارتكبت خطأ وكلفت فريقنا الهزيمة، لست الأفضل للدفاع داخل منطقة الجزاء ولكن يمكنني تحسين ذلك".

وتابع "لم أتوقع أن تكون المباراة بهذه الندية والقوة وكان علينا إيجاد الحلول لتسجيل الأهداف ولكننا لم نفعل ذلك".

وأتم تصريحاته "لهذا السبب لم نتحلى بالخطورة عندما امتلكنا الكرة، ولكن كما قلت يجب أن يكون أداء الفريق أفضل كثيرا".

بول بوجبا مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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