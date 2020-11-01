سولشاير: الأمور ساءت من جميع النواحي أمام أرسنال.. وانتصارات دوري الأبطال أثرت سلبيا علينا

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 21:10

كتب : FilGoal

سولشاير

اعترف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بارتكاب فريقه لعدة أخطاء خلال مواجهة أرسنال أدت إلى الخسارة.

وخسر مانشستر يونايتد على ملعبه أمام أرسنال بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "الأمور بدت وكأننا نبحث عن تسجيل هدف وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وكان لنا العديد من الفرص أمام المرمى".

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وأضاف "لكنهم نجحوا في تسجيل الهدف أولا".

وعن ركلة الجزاء التي احتسب تضد فريقه قال: "بيليرين كان يتجه بعيدا عن المرمى ولم يكن بوجبا في حاجة للذهاب نحوه وعرقلته، لم يلتحم معه بقوة ولكني أعتقد أنها ركلة جزاء صحيحة".

وأكمل "عندما تلعب بشكل إيجابي وتحقق الفوز في منتصف الأسبوع من الممكن أن تصل إلى حالة مفرطة من رضاء النفس وهذا سيؤثر سلبيا على الفريق وهذا أيضا من أسباب الخسارة أمام أرسنال".

وواصل "على جميع اللاعبين أن يتحلوا باليقظة طوال الـ90 دقيقة وأن يجيدوا التدخل على مهاجمي الخصوم".

وشدد "الأمور ساءت من جميع النواحي في المباراة وارتكبنا الكثير من الأخطاء وهذا سبب الهزيمة".

وأتم تصريحاته "لا أستطيع لعب كل المباريات بنفس طريقة اللعب لأن خطة الفريق تعتمد بشكل كبير على الخصم الذي سنواجهه".

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