النني: واثق من إمكانياتي ولا يهمني هوية المنافس.. وأرتيتا رائع في دراسة الخصوم

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

محمد النني ومايكل أرتيتا

أبدى محمد النني لاعب أرسنال سعادته البالغة بالفوز أولا على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، وبالأداء الفردي الذي قدمه في المقام الثاني.

أرسنال فاز على مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولد ترافورد. فوز لم يتحقق منذ عام 2006.

وقال النني في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: ""أرتيتا حفظنا طريقة لعب مانشستر يونايتد تماما قبل اللقاء".

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وأضاف "هو (أرتيتا) رائع جدا في نقطة دراسة الخصوم قبل مواجهتهم، ولذلك كانت المساحات كلها مغلقة اليوم أمام مانشستر يونايتد لعدم تكرار ما أدى لفوزهم أمام باريس سان جيرمان ولايبزيج".

النني أتبع "سعداء جدا بالفوز اليوم لأنه يأتي لأول مرة منذ 2006 في أولد ترافورد، وبعد خسارتين متتاليتين لنا. سعيد أيضا بأدائي وأن آتي إلى هنا وأقدم هذا الأداء".

النجم المصري أكمل "واثق من إمكانياتي ولا يهمني هوية المنافس بقدر تقديم كرتي والمطلوب مني دائما".

وأتم "أشكر اللاعبين على المستوى الذي قدموه اليوم. لقد جئنا إلى هنا من أجل الفوز ولا شيء غيره".

فوز أرسنال رفع رصيده للنقطة الـ12 مرتقيا للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة السابعة في المركز الـ15.

في إنجلترا أرسنال مانشستر يونايتد محمد النني
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