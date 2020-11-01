ماركا: حالة إيجابية بـ كورونا في ريال مدريد.. واختبار آخر اليوم

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 19:17

كتب : FilGoal

زيدان

كشفت جريدة ماركا عن وجود حالة إيجابية بفيروس كورونا في الفريق الأول بريال مدريد.

وقالت الجريدة الإسبانية إن اللاعب الذي لم تسمه سيخضع لفحص آخر اليوم للتأكد من حالته، قد تكون سلبية مثلما حدث لمارتن أوديجارد في مطلع الموسم، أو إيجابية وبالتالي وجبت إعادة التحليل للفريق بالكامل.

وينص بروتوكول يويفا أنه في حال عدم وجود تحليل سلبي لأي لاعب قبل 6 ساعات من أي مباراة، فإنه لن يشارك.

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ويستعد ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.

ويعاني ريال مدريد في دوري الأبطال، بعد أن خسر في الجولة الثانية 3-2 من شاختار دونيتسك الأوكراني، وتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الدولة الأولى.

وكان فريق كاستيا الخاص بالنادي قد مُنع من اللعب في الدرجة الثانية في هذه الجولة بسبب 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الفريق الذي يدربه أسطورة النادي راؤول جونزاليس.

ريال مدريد إنتر ميلان ليلة الأبطال
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