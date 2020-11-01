مدرب الرجاء: أعد الجماهير بمباراة تاريخية نعيد بها ذكريات 2006 أمام الزمالك

وعد جمال سلامي مدرب الرجاء، جماهير فريقه بمباراة تاريخية أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

الرجاء يحل ضيفا على الزمالك يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جمال سلامي في تصريحات لإذاعة “MFM” المغربية: "بتنا جاهزين لمواجهة الزمالك في نصف النهائي رغم ما نعانيه".

وأوضح "الفريق يفتقد للجاهزية البدنية بعد الابتعاد عن التدريب لفترة طويلة لظروف مرض اللاعبين، لكننا سنحاول تعويض ذلك بالروح القتالية للرجاء".

سلامي أتبع "الزمالك واحد من أفضل فرق إفريقيا، ونحن ندرك مدى صعوبة اللقاء، وقد حققوا العديد من الألقاء خلال الفترة القليلة الماضية".

وواصل "في المقابل نحن سنقدم مباراة على أفضل ما يكون، وسنحاول استغلال ميزتنا الهامة هذا الموسم، والمتمثلة في القدرة على تسجيل الأهداف في الدقائق الأولى من المباراة، وفي الدقائق الأخيرة أيضا".

سلامي أتبع "أعترف بأن فريقي يفقتد لجو المباريات بعكس الزمالك الذي أنهى الدوري المحلي لديه مؤخرا، لكن المباريات الفاصلة لا تخضع للمنطق، ونحن نملك لاعبين ذوي خبرات بمقدورهم قلب النتيجة".

مدرب الرجاء واصل "في مباراة الذهاب لم نلعب سوى النصف ساعة الأخيرة، وكدنا فيها نقلب النتيجة ببعض الفرص التي سنحت لنا. الآن أمامنا 90 دقيقة كاملة لقلب النتيجة، وربما 120 دقيقة إذا سجلنا هدفا".

واسترسل "سنسجل في مرمى الزمالك بالقاهرة وسنهزمهم. أعد الجماهير بمباراة تاريخية مثلما حدث في 2006 وسنعود بالتأهل من القاهرة".

الزمالك فاز على الرجاء بهدفين مقابل لا شيء في الدار البيضاء بالبطولة العربية، قبل أن يعود الرجاء ويفوز بثلاثية في مصر ويبلغ الدور التالي.

جمال سلامي أتم حديثه قائلا "أطالب الاتحاد الإفريقي مجددا بحكم عادل لأن قرارات أليوم حكم الذهاب كانت ظالمة وحرمت فريقي من تحقيق التعادل على الأقل".

الزمالك فاز على الرجاء بهدف مقابل لا شيء في لقاء الذهاب بالدار البيضاء.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط إيابا للتأهل للمباراة النهائي وملاقاة الأهلي الذي تأهل سلفا على حساب الوداد.