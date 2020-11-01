مران الزمالك - انتظام حازم إمام وزيزو.. ومشاركة جزئية لـ الونش وعلاء

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 19:05

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الإسماعيلي - الونش

خاض فريق الزمالك مرانه اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الرجاء.

ويستضيف الزمالك فريق الرجاء مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بهدف أشرف بنشرقي.

وشرح جايمي باتشيكو المدير الفني بعض الأمور الخططية بجانب أمور فنية أخرى، وطالب اللاعبين بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق هدف التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

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وانتظم أحمد سيد زيزو جناح الفريق في التدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة أمس من التدريبات بإذن من الجهاز الفني.

كما شارك مصطفى محمد مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي أمس السبت.

أما حازم إمام ظهير أيمن الفريق فشارك بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه عقب انتهاء البرنامج التأهيلي والتجهيزي.

وشارك ثنائي الدفاع محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء بشكل جزئي في تدريبات الكرة.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة بصالة الألعاب الرياضية لمواصلة التأهيل استعدادا لمواجهة الرجاء.

الزماالك الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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