مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (0)-(1) أرسنال.. جوووووووول أوباميانج يسجل الأول
الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 18:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
محمد النني
النادي : أرسنال
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ق 69: جووووول أوباميانج يسجل الأول من ركلة جزاء
ق 68: ركلة جزاء لأرسنال بعد خطأ من بوجبا ضد بيليرين
ق 53: أوباميانج يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 39: العارضة تحرم ويليان من التسجيل
ق 21: انطلاقة من راشفورد وتمريرة إلى جرينوود الذي سدد بقوة وأبعدها لينو
ق 14: عرضية خطيرة من بيليرين تمر أمام أوباميانج
انطلاق المباراة