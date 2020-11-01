مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (0)-(1) أرسنال.. جوووووووول أوباميانج يسجل الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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ق 69: جووووول أوباميانج يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 68: ركلة جزاء لأرسنال بعد خطأ من بوجبا ضد بيليرين

ق 53: أوباميانج يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39: العارضة تحرم ويليان من التسجيل

ق 21: انطلاقة من راشفورد وتمريرة إلى جرينوود الذي سدد بقوة وأبعدها لينو

ق 14: عرضية خطيرة من بيليرين تمر أمام أوباميانج

انطلاق المباراة