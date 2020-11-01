مصدر من الرجاء لـ في الجول: تأجيل مسحة الثلاثي المصاب وإجرائها قبل السفر إلى القاهرة

لم يخضع نادي الرجاء إلى مسحة طبية اليوم الأحد لمعرفة جديد حالة الثلاثي المصاب بفيروس كورونا.

وقرر مجلس إدارة الرجاء الخضوع لمسحة طبية صباح غد الإثنين قبل السفر إلى القاهرة.

وقال مصدر من الرجاء لـ FilGoal.com: "لم يخضع الفريق لمسحة اليوم بسبب أن المعمل الذي نتعامل معه كان في عطلة".

وأضاف "بناء على ذلك تم تأجيل المسحة لصباح غد الإثنين، وسيخضع لها الثلاثي المصاب فقط".

وكشف المصدر "الثلاثي المصاب بفيروس كورونا هم أنس الزنيتي وعبد الجليل جبيرة ومحمد الدويك".

وتابع "من المقرر أن يسافر الفريق بعد ظهر غد الإثنين وستكون نتيجة المسحات قد ظهرت إذ يخضع الثلاثي للاختبار في أحد المعامل مرتفعة الثمن في المغرب".

وأتم تصريحاته "تأكدنا تماما من سلامة باقي أعضاء الفريق من فيروس كورونا وتدرب الجميع بشكل طبيعي".

وتقام مباراة الإياب بين الرجاء والزمالك مساء الأربعاء المقبل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف أشرف بنشرقي.