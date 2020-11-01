هدية جديدة لـ ليفربول.. ويلسون يكتب هزيمة إيفرتون الثانية في الدوري أمام نيوكاسل

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

كالوم ويلسون

قدم كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد هدية جديدة لليفربول بعدما قاد فريقه للفوز على إيفرتون بثنائية مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وتلقى إيفرتون الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد الخسارة في الجولة السابقة أمام ساوثامبتون.

ليترك إيفرتون غريمه التقليدي ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الأزرق عند النقطة 13 في المركز الثاني بالتساوي مع كل من ساوثامبتون وولفرهامبتون.

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بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 11 في المركز العاشر.

وصف المباراة

غاب عن إيفرتون في المباراة حارسه الأساسي جوردان بيكفورد للإصابة وشارك بدلا منه أولسون.

كما غاب أيضا جيمس رودريجيز نجم إيفرتون للإصابة، والظهير الأيسر لوكاس ديني للإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية.

وتقدم نيوكاسل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء سددها المهاجم كالوم ويلسون.

ثم أضاف ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة 85 من هجمة مرتدة سريعة قادها ريان فريزير لينهي آمال إيفرتون في المباراة.

قبل أن يسجل دومينيك كالفيرت لوين هدف تقليص الفارق لإيفرتون في الدقيقة 90.

ووصل كالفيرت لوين إلى الهدف رقم 8 متصدرا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع سون هيونج مين نجم توتنام.

نيوكاسل ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي
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