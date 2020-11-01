عبقرية وارد براوس تقهر تسديدات تريزيجيه.. عودة غير مكتملة لـ أستون فيلا أمام ساوثامبتون

خسر أستون فيلا للمباراة الثانية تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تفوق عليه ضيفه ساوثامبتون بنتيجة 4-3 اليوم الأحد في الجولة السابعة على ملعب فيلا بارك.

وشارك المصريان محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي كبديلين في الدقيقتين 29 و67 على التوالي، لكن فريقهما تلقى هزيمة جديدة بعدما خسر في الجولة الماضية بثلاثية دون رد أمام ليدز يونايتد.

أهداف ساوثامبتون سُجلت بواسطة يانيك فيسترجارد، وجيمس وارد براوس (مرتين)، وداني إينجز، بينما سجل تايرون مينجس، وأولي واتكينز، وجاك جريليش أهداف أستون فيلا.

ليتراجع أستون فيلا للمركز السابع في الترتيب ويتوقف رصيده عند 12 نقطة، بينما قفز ساوثامبتون للمركز الثالث وبات رصيده 13 نقطة.

وبالتالي تتواصل عقدة أستون فيلا الذي لم ينجح في الفوز على ساوثامبتون في فيلا بارك بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أغسطس 2004.

ساوثامبتون تقدّم في النتيجة برأسية العملاق فيسترجاد بعد عرضية مميزة من وارد براوس في الدقيقة 20.

الدقيقة 29 شهدت دخول تريزيجيه بديلا لـ بيرتراند تراوري الذي تعرّض لإصابة عضلية.

ثم بدأ العرض العبقري من وارد براوس الذي سجّل الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة.

المتخصص وارد براوس لم يتوقّف عند ذلك الحد، بل سجل هدفا ثالثا من ركلة حرة مباشرة جديدة في الدقيقة 45 وبنفس الطريقة.

ليكون وارد براوس قد سجل 8 ركلات حرة في مسيرته بالدوري الإنجليزي ليتخطى مات لو تيسييه صاحب الـ7 ركلات الذي كان الأكثر تسجيلا للقديسين من مواقف ثابتة في المسابقة تاريخيًا.

كما صار وارد براوس تاسع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفين من ركلتين حرتين في مباراة واحدة، والأول منذ كريستيان إريكسن في 2015 مع توتنام أمام سوانزي سيتي.

الشوط الثاني بدأ بنشاط كبير من أستون فيلا، فأطلق تريزيجيه ضربة رأسية في الدقيقة 52 تصدى لها أليكس ماكارثي حارس مرمى ساوثامبتون.

الرد جاء قاسيا، فأضاف إنجز الهدف الرابع للقديسين بتسديدة رائعة في الدقيقة 58.

أستون فيلا لم يستسلم، فسجّل هدفه الأول في الدقيقة 62 برأسية تايرون مينجس بعد تمريرة القائد جاك جريليش.

ومحاولات تريزيجيه لم تتوقف، فتسلّم عرضية على صدره وأطلق تسديدة جديدة بالدقيقة 71، لكن ماكارثي تصدى لها.

المعركة بين تريزيجيه وماكارثي استمرت في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة من الجناح المصري، لكن التصدي كان حاضرا للمرة الثالثة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجّل واتكينز هدف أستون فيلا الثاني من ركلة جزاء، ليعيد أملا طفيفا لفريقه.

الإثارة وصلت إلى ذروتها في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عندما سجّل جريليش الهدف الثالث للفيلانز بتسديدة رائعة، لكنها كانت متأخرة للغاية، إذ أطلق الحكم صافرة الختام بعدها مباشرةً.

ويلعب فيلا مباراة صعبة ضد مضيفه أرسنال في الجولة المقبلة، بينما يستضيف ساوثامبتون فريق نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة.

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