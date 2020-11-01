هل حقا يبلغ 39 عاما؟ السلطان إبراهيموفيتش يبهر مجددا وينصر ميلان على أودينيزي

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 15:22

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

أبهر زلاتان إبراهيموفيتش مرة أخرى وسجل هدفا رائعا منح فريقه ميلان فوزا ثمينا يوم الأحد ضد مضيفه أودينيزي بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وكاد ميلان يفرط في نقطتين أمام منافسه العنيد لكن السلطان إبراهيموفيتش حسم المواجهة بركلة خلفية ليسجل للمباراة السادسة على التوالي ويرفع رصيده إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي من البطولة الإيطالية.

وأرسل إبراهيموفيتش تمريرة حاسمة لفرانك كيسي ليسدد الكرة في شباك أودينيزي في الدقيقة 18، لكن الأخير تعادل في الدقيقة 48 بركلة جزاء سددها رودريجو دي بول.

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وفي الدقيقة 83 استغل إبراهيموفيتش خطأ مدافع أودينيزي ليسدد الكرة وظهره للمرمى من مسافة قريبة محرزا هدف انتصار فريق روسونيري.

وعزز ميلان تصدره لترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما ظل أودينيوي في المركز 18 ورصيده 3 نقاط.

ويستضيف ميلان فريق ليل الفرنسي يوم الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات للدوري الأوروبي وبعد 3 أيام يواجه ضيفه فيرونا في الدوري.

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