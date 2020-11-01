جوارديولا للاعبيه: علينا أن نكون أكثر حسما.. 9 أهداف فقط في 5 مباريات لا تكفي

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 14:22

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن تسجيل فريقه لـ9 أهداف فقط خلال المباريات الخمسة الأخيرة لا يكفي، لكنه يتفهم ذلك.

سيتي فاز على شيفيلد يونايتد بهدف في الدوري الإنجليزي، بعد التعادل مع وست هام يوم السبت الماضي بهدف لمثله والانتصار في منتصف الأسبوع خارج أرضه على مرسيليا 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "خضنا مباراتنا الثالثة خلال سبعة أيام، لعبنا بوتيرة جيدة وكنا نحتاج لهذا الفوز أمام شيفيلد يونايتد".

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وتابع "كانت لديهم فرصة وحيدة واضحة خلال 90 دقيقة، وهذا جيد لنا، ولكن عندما نصل إلى الثلث الأخير علينا أن نكون حاسمين بدرجة كافية".

وأضاف في رسالة للاعبيه "9 أهداف في 5 مباريات ليست كافية لكني أفهم تماما أن ذلك يرجع لأسباب عديدة".

وأشاد بيب بمدافعيه أيمريك لابورت وروبن دياز، وأوضح أنه يفكر في إجراء تغييرات لمباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد أولمبياكوس للحفاظ على لاعبيه.

وشدد "لقد لعب دياز ولابورت المباريات الأخيرة، وهما يقومان بعمل جيد حقا".

وأردف المدرب الإسباني "لقد استقر دياز بشكل جيد معنا، فهو يمنحنا الشخصية في الخط الخلفي".

وأتم "نحن سعداء بأداء الثنائي، ولكن ضد أولمبياكوس، يجب أن أفكر في بعض التغييرات، نخوض عددا كبيرا من المباريات، 5 مباريات في 16 يوما".

مانشستر سيتي شيفيلد يونايتد بيب جوارديولا
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