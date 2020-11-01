مالديني: هدفنا التأهل لدوري الأبطال لكن لماذا لا يفوز ميلان بالدوري

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 13:59

كتب : محرر في الجول

باولو مالديني - ميلان

لا يستبعد باولو مالديني المدير التقني لميلان تتويج الروسونيري بالدوري الإيطالي مع تصدر جدول الترتيب.

ويقدم ميلان نتائج مميزة منذ العودة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا في يونيو الماضي، حيث لم يخسر في 23 مباراة متتالية.

وقال مالديني لقناة "دازن": "مواجهة أودينيزي اختبار للنضج والاتساق الذي أظهرناه بالفعل خلال الأشهر الستة الماضية".

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وأوضح "هذه مباراة ضد فريق يتمتع بالكثير من القوة والسرعة والجودة ، بالإضافة إلى أنها في وقت انطلاق غير معتاد، لذا فهي اختبار حقيقي لنا".

وأضاف "كنا نعلم دائما أن لاعبينا يتمتعون بالجودة ويحتاجون إلى وقت، ولكن وجود شكل للفريق يعمل بشكل جيد يساعد الأقل خبرة على الوصول."

ثم تابع "أقول دائما للأولاد ألا يضعوا قيودا على أنفسهم وأن يكونوا طموحين، أود أيضا الحفاظ على قدمي على الأرض حيث يجب أن يكون هدفنا هو التحسن والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأتم أسطورة الدفاع الإيطالي "إذا وجدنا أنفسنا في وضع إيجابي، فلماذا لا نحاول؟"

ميلان مالديني
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