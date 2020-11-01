تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام ساوثامبتون

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه مع أستون فيلا أمام ليفربول

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق ضد ساوثامبتون.

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون.

تريزيجيه الذي بدأ كأساسي في كل مباريات أستون فيلا بالدوري هذا الموسم يجلس على مقاعد البدلاء بجوار أحمد المحمدي المصري الآخر في صفوف الفريق.

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وفقد لاعب قاسم باشا السابق مكانه لصالح براتراند تراوري.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: مات تارجيت – تيرون مينجس – إيزري كونسا – ماتيو كاش.

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين.

أمامهما: جاك جريليش – روس باركلي – براتراند تراوري.

الهجوم: أولي واتكينز.

ويلتقي أستون فيلا مع ساوثامبتون في الثانية ظهرا، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

محمود حسن "تريزيجيه" أحمد المحمدي أستون فيلا ساوثامبتون
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