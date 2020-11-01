نادي الأثرياء الغاني يعلن ضم جيان

أعلن نادي ليجون سيتي الغاني ضم جيان أسامواه المهاجم التاريخي لمنتخب النجوم السوداء في صفقة انتقال حر في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في غانا.

اسامواه جيان النادي : الأهلي الإماراتي

ونجح النادي الغاني صاحب الميزانية الكبيرة في ضم جيان بعد سنوات من ارتباط اسمه بالانتقال إلى أشانتي كوتوكو.

ويأمل ليجون سيتي في دعم هجومه بضم المهاجم التاريخي لمنتخب غانا بعدما كانوا الأقل تسجيلا للأهداف في الموسم الماضي من الدوري الغاني.

وكان صاحب الـ34 عاما بدون ناد بعد رحيله عن نورث إيست يونايتد الهندي.

وسيحصل نجم العين الإماراتي السابق على مليون دولار لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 250 ألف دولار.

وبذلك يعود جيان للدوري الغاني بعد 17 عاما منذ ظهوره مع ليبرتي بروفيشنالز الذي سجل معه 10 أهداف في 16 مباراة، ليبدأ بعدها رحلة احترافية مع أودينيزي الإيطالي ولعب خلالها مع مودينا ورين وسندرلاند والعين وشنجهاي وأهلي دبي وقيصري سبورت.

يذكر أن جيان مثل غانا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2006 و 2010 و 2014 وسجل ستة أهداف ليصبح أفضل هداف أفريقي في تاريخ المونديال.

وبشكل عام، سجل جيان 51 هدفا لصالح النجوم السوداء منذ ظهوره الأول في 2003.