نادي الأثرياء الغاني يعلن ضم جيان

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 12:02

كتب : محرر في الجول

أسامواه جيان

أعلن نادي ليجون سيتي الغاني ضم جيان أسامواه المهاجم التاريخي لمنتخب النجوم السوداء في صفقة انتقال حر في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في غانا.

اسامواه جيان

النادي : الأهلي الإماراتي

ونجح النادي الغاني صاحب الميزانية الكبيرة في ضم جيان بعد سنوات من ارتباط اسمه بالانتقال إلى أشانتي كوتوكو.

ويأمل ليجون سيتي في دعم هجومه بضم المهاجم التاريخي لمنتخب غانا بعدما كانوا الأقل تسجيلا للأهداف في الموسم الماضي من الدوري الغاني.

أخبار متعلقة
يونايتد ضد آرسنال.. سولشاير يتحدى التاريخ وأولد ترافورد وأرتيتا بحثا عن انتصار في مئويته مويس: صلاح أسقط نفسه ولا يستحق ركلة جزاء حوار – سيتيين: عدت لمجاورة أبقاري الشهيرة.. وميسي لاعب يصعب تدريبه اختر التشكيل الأمثل للدوري المصري

وكان صاحب الـ34 عاما بدون ناد بعد رحيله عن نورث إيست يونايتد الهندي.

وسيحصل نجم العين الإماراتي السابق على مليون دولار لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 250 ألف دولار.

وبذلك يعود جيان للدوري الغاني بعد 17 عاما منذ ظهوره مع ليبرتي بروفيشنالز الذي سجل معه 10 أهداف في 16 مباراة، ليبدأ بعدها رحلة احترافية مع أودينيزي الإيطالي ولعب خلالها مع مودينا ورين وسندرلاند والعين وشنجهاي وأهلي دبي وقيصري سبورت.

يذكر أن جيان مثل غانا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2006 و 2010 و 2014 وسجل ستة أهداف ليصبح أفضل هداف أفريقي في تاريخ المونديال.

وبشكل عام، سجل جيان 51 هدفا لصالح النجوم السوداء منذ ظهوره الأول في 2003.

جيان
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار في الجول – محمد حليم: عودتي للحدود تضحية كان لا بد منها.. وأشك في تطبيق الهبوط 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء أمام ساوثامبتون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب ميدلزبروه مشيدا بـ سام مرسي: لا يصمت أبدا ويركل الكل يوميا 22 دقيقة | المحترفون
عكس تصريحات مدربه.. ماسواكو يحمل نفسه مسؤولية ركلة جزاء صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
إسماعيل يوسف لـ في الجول: الزمالك يثق في نزاهة جاساما.. لن يجامل الرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
نادي الأثرياء الغاني يعلن ضم جيان ساعة | إفريقيا
يونايتد ضد آرسنال.. سولشاير يتحدى التاريخ وأولد ترافورد وأرتيتا بحثا عن انتصار في مئويته ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار – سيتيين: عدت لمجاورة أبقاري الشهيرة.. وميسي لاعب يصعب تدريبه ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك