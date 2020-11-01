مواعيد مباريات الأحد 1 نوفمبر 2020.. عودة رونالدو وصدام قوي بين يونايتد وأرسنال

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 10:16

كتب : FilGoal

رونالدو

في السادسة والنصف مساء يستضيف مانشستر يونايتد فريق أرسنال في مواجهة مرتقبة بالدوري الإنجليزي الممتاز وتنقل قناة beIN 2 المباراة.

ويستعيد يوفنتوس نجمه كريستيانو رونالدو، المتعافي من فيروس كورونا، ضد مضيفه سبيزيا في مباراة بالدوري الإيطالي تنطلق 4 عصرا وتنقلها قناة beIN 1.

ويلعب أستون فيلا، الذي يضم المصريين أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، ضد ضيفه ساوثامبتون (2 مساء - beIN 1).

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وفي الواحدة والنصف ظهرا يستضيف أودينيزي فريق ميلان (beIN 4).

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رونالدو مانشستر يونايتد أرسنال
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