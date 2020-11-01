عبد الحفيظ: تأجيل نهائي إفريقيا به أمر سلبي وآخر إيجابي.. وموسيماني أثر على اللاعبين

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن قرار تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا به بعض النواحي الإيجابية والسلبية.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "بالتأكيد هناك أمر سلبي وهو أن الفريق لن يخوض أي مباراة لفترة طويلة قبل النهائي الذي يقام يوم 27 نوفمبر".

وأضاف "ولكن الشيء الإيجابي هو عودة بعض المصابين مثل رامي ربيعة والاطمئنان بشكل أكبر على حالة الظهير الأيسر علي معلول".

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وأكمل "الموسم كان طويلا للغاية وبه الكثير من الصعوبات وبالتأكيد مستوى الفريق لن يظل عاليا في جميع المباريات".

وعن تأثير بيتسو موسيماني المدير الفني على اللاعبين قال: "موسيماني رأسه بها الكثير من كرة القدم ويهتم دائما بأصغر التفاصيل".

وتابع "موسيماني أيضا أثر بشكل كبير على الجانب النفسي لكل اللاعبين لأنه يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين وهو ذو شخصية قوية".

وأشار "المدرب حصل على إجازة لكدة 48 ساعة وسيعود إلى جنوب إفريقيا وقد تمتد إلى 3 أيام".

وأتم تصريحاته "لا نعرف إذا ما كان الفريق سيلعب مباراة في كأس مصر قبل نهائي إفريقيا أم لا، وسنحدد في الأيام المقبلة خطة الاستعداد للنهائي سواء بالمعسكرات أو المباريات الودية".

الأهلي سيد عبد الحفيظ الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا
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