انتهت في إسبانيا - ألافيس (1) (1) برشلونة.. تعثر كتالوني جديد

يحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في ملعب مينديزوروتزا بالجولة الثامنة الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.89 رأسية من بيكيه تُبعَد من على خط المرمى

ق.88 تسديدة قوية من بيانيتش وتصدٍ جديد لـ باتشيكو

ق.88 ميسي يهيئ كرة ذكية لـ ديست الذي يسدد لكن باتشيكو يواصل التألق

ق.78 دخول مارتن برايثوايت بدلا من فاتي

ق.78 تسديدة قوية من فاتي يتصدى لها باتشيكو

ق.71 خروج جوردي ألبا ودخول سيرجينيو ديست

ق.65 تصدٍ رهيب من باتشيكو لتسديدة ميسي

ق.63 جووووووول برشلونة يسجل التعادل بواسطة أنطوان جريزمان

ق.62 بطاقة صفراء ثانية لـ خوتا وطرد للاعب ألافيس

ق.60 ميسي يطيح بركلة حرة مباشرة في المدرجات

ق.54 فرصة جديدة مهدرة من فاتي بعد تمريرة روبيرتو

ق.48 تسديدة قوية من ميسي يتصدى لها فيرناندو باتشيكو

بداية الشوط الثاني

دخول بيدري وترينكاو وبيانيتش بدلا من لونجليه وبوسكيتس وديمبيلي

نهاية الشوط الأول

ق.43 ركلة حرة جديدة من ميسي تصطدم بالحائط البشري وتخرج إلى ركنية

ق.31 جووووووووول لويس ريوخا يتقدّم لـ ألافيس بالهدف الأول بعد خطأ قاتل من نيتو

ق.23 تسديدة ليو ميسي الخادعة من ركلة حرة تجد تصديا رائعا من فلوريان لوجون من على خط المرمى

ق.17 تسديدة من إدجار مينديز لكن نيتو يتصدى على مرتين

ق.13 أنسو فاتي يهدر انفرادا صريحا بالمرمى ويسدد خارج الإطار كرة أرضية طائشة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل