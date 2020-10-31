زياش يُبدع وتشيلسي يضرب بيرنلي "الأخير" بثلاثية

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 18:50

كتب : FilGoal

حكيم زياش

تألق النجم المغربي حكيم زياش وقاد فريقه تشيلسي للفوز على بيرنلي بثلاثية دون رد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل زياش هدفه الأول في الدوري الإنجليزي في شباك بيرنلي، ليقود تشيلسي للفوز والوصول للنقطة 12 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة وتأزم موقف الفريق الذي يحتل المركز الأخير.

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ثلاثية تشيلسي سجلها زياش وكورت زوما وتيمو فيرنر.

سجل زياش الهدف الأول في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة في شباك بيرنلي.

ثم أضاف المدافع الفرنسي زوما الهدف الثاني في الدقيقة 63 بضربة رأسية بعد ركنية نفذها ماسون ماونت بدقة.

قبل أن يختتم المهاجم الألماني فيرنر ثلاثية تشيلسي في الدقيقة 70 بعد تمريرة حاسمة رائعة من المتألق حكيم زياش.

لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بثلاثية دون رد.

الدوري الإنجليزي تشيلسي بيرنلي حكيم زياش
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