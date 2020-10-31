منافس الزمالك - يتبقى 3 لاعبين فقط.. الرجاء يسجل حالتي شفاء من كورونا

أعلن نادي الرجاء المغربي تحول عينة لاعبين من فريقه إلى سلبية وشفاء الثنائي من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الرجاء أعلن في أوقات سابقة شفاء 12 لاعبا من فيروس كورونا وأصبحوا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك.

وبذلك يتقلص عدد المصابين بفيروس كورونا ضمن صفوف لاعبي الرجاء إلى 3 لاعبين فقط، بعدما أعلن سعيد وهبي المتحدث الرسمي للنادي أمس الجمعة تبقي 5 لاعبين فقط مصابين.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لاعب مصابي الرجاء صباح اليوم السبت، سلبية للاعبين من بين الخمسة المصابين.

وكشف مصدر داخل نادي الرجاء لـFilGoal.com عن خضوع الفريق لمسحة طبية جديد صباح غدا الأحد، للوقوف على مدى تماثل باقي المصابين للشفاء قبل السفر إلى مصر يوم الإثنين.

وأفصح المصدر لـFilGoal.com عن باقي المصابين وهم أنس الزنيتي ومحمد الدويك وعبد الجليل جبيرة. بينما اكتمل شفاء محمود بن حليب وعمر بوطيب.

واستأنف الرجاء تدريباته بعد توقفها بسبب إصابة عدد كبير من عناصره بفيروس كورونا.

ويحل الرجاء ضيفا على الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الأربعاء المقبل.

وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب في المغرب بهدف دون رد.

ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي في النهائي.

ويستضيف ملعب برج العرب في الإسكندرية نهائي البطولة في 27 نوفمبر الجاري.