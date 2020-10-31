جوارديولا: وقتي في برشلونة انتهى وسأعود كمشجع لمشاهدة المباريات

أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مرة أخرى على عدم نيته العودة لتدريب برشلونة.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع سيتي هذا الموسم، وربطت تقارير صحفية مستقبله ببرشلونة خاصة بعد استقالة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال جوارديولا عبر شبكة "BT Sport": "قلتها أكثر من مرة، وقتي في برشلونة كمدرب انتهى وهناك أشياء تقوم بها مرة واحدة في العمر".

وتابع بعد الفوز على شيفيلد يونايتد 1-0 "يوجد العديد من الأشخاص الرائعين الذين يستطيعون تولي المسؤولية، ورونالد كومان على سبيل المثال مدرب رائع".

واستدرك "سأعود إلى برشلونة ولكن على مقاعد المشجعين لأشاهد مباراة لفريقي".

وواصل "أنا سعيد في مانشستر سيتي ولايزال لدي الرغبة في أن نؤدي بشكل جيد، وهذا أهم شيء".

ثم أتم "توجد انتخابات في برشلونة وأتمنى أن ينجحوا في اختيار الشخص الأنسب ليحافظ على استمرار هذا النادي الرائع في أعلى المستويات".