جوارديولا: وقتي في برشلونة انتهى وسأعود كمشجع لمشاهدة المباريات

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 17:41

كتب : محرر في الجول

بيب جوارديولا

أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مرة أخرى على عدم نيته العودة لتدريب برشلونة.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع سيتي هذا الموسم، وربطت تقارير صحفية مستقبله ببرشلونة خاصة بعد استقالة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال جوارديولا عبر شبكة "BT Sport": "قلتها أكثر من مرة، وقتي في برشلونة كمدرب انتهى وهناك أشياء تقوم بها مرة واحدة في العمر".

أخبار متعلقة
ووكر: إذا احتفلت بهدفي سأقع في مشكلة بسبب أمي وأبي.. أنا مشجع لـ شيفيلد ريو فرديناند: لم أواجه مع فيرجسون المشكلة التي يمر بها سيتي مع جوارديولا مؤتمر جوارديولا: العودة لـ برشلونة؟ أريد الاستمرار مع سيتي لفترة طويلة جيجز: لو استمر كلوب وجوارديولا ربما يفوز يونايتد بالدوري بعد 20 سنة

وتابع بعد الفوز على شيفيلد يونايتد 1-0 "يوجد العديد من الأشخاص الرائعين الذين يستطيعون تولي المسؤولية، ورونالد كومان على سبيل المثال مدرب رائع".

واستدرك "سأعود إلى برشلونة ولكن على مقاعد المشجعين لأشاهد مباراة لفريقي".

وواصل "أنا سعيد في مانشستر سيتي ولايزال لدي الرغبة في أن نؤدي بشكل جيد، وهذا أهم شيء".

ثم أتم "توجد انتخابات في برشلونة وأتمنى أن ينجحوا في اختيار الشخص الأنسب ليحافظ على استمرار هذا النادي الرائع في أعلى المستويات".

جوارديولا سيتي برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: وقتي في برشلونة انتهى وسأعود كمشجع لمشاهدة المباريات 7 دقيقة | أوروبا
ووكر: إذا احتفلت بهدفي سأقع في مشكلة بسبب أمي وأبي.. أنا مشجع لـ شيفيلد 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كوكا يواصل التألق ويسجل ثنائية انتصار أولمبياكوس في شباك أبولون 22 دقيقة | المحترفون
الكشف عن خطاب الأهلي إلى اتحاد الكرة لطلب تأجيل احتفالية التتويج بالدوري 22 دقيقة | الدوري المصري
ريو فرديناند: لم أواجه مع فيرجسون المشكلة التي يمر بها سيتي مع جوارديولا 24 دقيقة | أوروبا
سموحة يحجز مركزه المفضل في الدوري ويختتم الموسم بالفوز على نادي مصر 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) تشيلسي.. جوووووول زياش والأول 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية - أحمد تمساح إلى الشرقية للدخان 55 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 3 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى 4 رمضان يرد على احتمالية العودة لـ الأهلي والخلاف مع عبد الحفيظ: لن أنضم لـ الزمالك.. ورسالة لـ الخطيب
قد ينال إعجابك