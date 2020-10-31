في الدرجة الثانية - أحمد تمساح إلى الشرقية للدخان

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 16:54

كتب : رضا السنباطي

أحمد تمساح - علاء إبراهيم - الشرقية للدخان

أعلن نادي الشرقية للدخان ضم أحمد تمساح لاعب الداخلية السابق في صفقة انتقال حر.

وقال باسم عادل المشرف على الكرة بالنادي إلى FilGoal.com: "أحمد تمساح مهاجم الداخلية السابق وقع للفريق لمدة موسمين".

وأضاف "تعد تلك أول صفقات الفريق بعد التأهل من الدرجة الثالثة إلى الثانية، تحت قيادة علاء إبراهيم المدير الفني".

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وكان الشرقية للدخان قد هبط للدرجة الثالثة من 3 مواسم وعاد مجددا.

ويعد الفريق الأقرب للمشاركة في مجموعة الصعيد بعد تحديد الفرق المتأهلة للمشاركة في مجموعة الصعيد مثل الإعلاميين والبنك الأهلي من قبل.

وكان تمساح قد فسخ تعاقده مع الداخلية في وقت سابق.

وصرّح تمساح حينها قائلا لـ FilGoal.com: "أتمنى العودة للدوري الممتاز مجددا، ولكنني أعلم بأن الأمر بات صعبا الآن".

أحمد تمساح البالغ 34 عاما يملك 25 مباراة دولية في الفترة من 2012 إلى 2013 رفقة بوب برادلي، وسجل فيهم هدفين.

تمساح ظهر للناس رفقة الداخلية في الدوري الممتاز، كما سبق ولعب مع سموحة وتألق معهم.

وعاد تمساح إلى الداخلية عام 2019 قادما من سموحة، ليشارك معهم في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم المنقضي.

في الدرجة الثانية أحمد تمساح أحمد تمساح - علاء إبراهيم - الشرقية للدخان
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