فيليب ستيفانوفيتش إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي بارتيزان بلجراد الصربي انضمام فيليب ستيفانوفيتش إلى صفوف مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يفصح النادي عن تفاصيل التعاقد، وأشارت تقارير إلى أن قيمة انتقال الصربي الشاب ستكلف 8 مليون يورو إلى جانب إضافات.

وأضاف بيان النادي الصربي "يعد انتقال فيليب ستيفانوفيتش إلى أحد أكبر الأندية الأوروبية تأكيدا مهما على العمل الجيد والشاق لجميع هياكل النادي".

FK Partizan ima zadovoljstvo da objavi transfer Filipa Stevanovića u @ManCity, u zimskom prelaznom roku 2021. godine. Transfer Filipa Stevanovića u jedan od najvećih evropskih klubova predstavlja značajnu potvrdu dobrog i napornog rada svih struktura kluba. ⚫⚪🔵⚪ — FK Partizan (@FKPartizanBG) October 31, 2020

اللاعب البالغ 18 عاما شارك الموسم الجاري مع فريقه في 15 مباراة بجميع المسابقات وسجل 3 وصنع 2.

ويشغل فيليب مركز الجناح الأيسر، وتصارع قطبي مدينة مانشستر للحصول على خدماته قبل أن يظفر بها القطب السماوي.