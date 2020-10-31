فيليب ستيفانوفيتش إلى مانشستر سيتي

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 15:16

كتب : FilGoal

فيليب ستيفانوفيتش - بارتيزان بلجراد

أعلن نادي بارتيزان بلجراد الصربي انضمام فيليب ستيفانوفيتش إلى صفوف مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يفصح النادي عن تفاصيل التعاقد، وأشارت تقارير إلى أن قيمة انتقال الصربي الشاب ستكلف 8 مليون يورو إلى جانب إضافات.

وأضاف بيان النادي الصربي "يعد انتقال فيليب ستيفانوفيتش إلى أحد أكبر الأندية الأوروبية تأكيدا مهما على العمل الجيد والشاق لجميع هياكل النادي".

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اللاعب البالغ 18 عاما شارك الموسم الجاري مع فريقه في 15 مباراة بجميع المسابقات وسجل 3 وصنع 2.

ويشغل فيليب مركز الجناح الأيسر، وتصارع قطبي مدينة مانشستر للحصول على خدماته قبل أن يظفر بها القطب السماوي.

فيليب ستيفانوفيتش - بارتيزان بلجراد مانشستر سيتي
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