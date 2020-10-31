التشكيل - هازارد أساسي مع ريال مدريد لأول مرة منذ شهرين ونصف

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 14:16

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

يبدأ إدين هازارد نجم ريال مدريد مباراة اليوم ضد ضيفه ويسكا في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويعود البلجيكي للتشكيلة الأساسية بعد غياب شهرين ونصف تقريبا، منذ شارك ضد مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد ضد ويسكا بالتشكيل التالي:

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حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - ميليتاو - لوكاس فازكيز

وسط الملعب: هازارد - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - ماركو أسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ورصيده 13 نقطة مبتعدا بنقطة عن المتصدرين ريال سوسييداد وقادش.

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