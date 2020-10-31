انتهت في إنجلترا - شيفيلد يونايتد (0) (1) مانشستر سيتي.. فوز سماوي

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 14:13

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

لمطالعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 83: بيرناردو سيلفا ينطلق من الجهة اليمني ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تصدى لها رامسديل ببراعة.

ق 70: ريان برويستر يهدر التعادل بعد انفراد من نصف الملعب، حاول تسديد الكرة من فوق إيدرسون الذي تصدى لها بسهولة.

ق 69: عرضية من ساندر بيرج بعد مجهود فردي ويمرر لجون لاندسترام الذي يسدد كرة أعلى من القائم.

ق 58: ركلة حرة مباشرة يسددها رياض محرز أرضية قوية يتصدى لها الحارس ويحولها لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: محاولات على استحياء من أصحاب الأرض دون خطورة على مرمى إيدرسون.

ق 28: تسديدة قوية أرضية من كايل ووكر من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك من صناعة دي بروين.

ق 25: هجمات سيتي تتواصل على مرمى شيفيلد لكن دون أهداف.

ق 20: تسديدة قوية من رودري يتصدى لها الحارس ويبعدها لركنية.

بداية اللقاء

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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