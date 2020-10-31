انتهت في إنجلترا - شيفيلد يونايتد (0) (1) مانشستر سيتي.. فوز سماوي
السبت، 31 أكتوبر 2020 - 14:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية اللقاء
ق 83: بيرناردو سيلفا ينطلق من الجهة اليمني ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تصدى لها رامسديل ببراعة.
ق 70: ريان برويستر يهدر التعادل بعد انفراد من نصف الملعب، حاول تسديد الكرة من فوق إيدرسون الذي تصدى لها بسهولة.
ق 69: عرضية من ساندر بيرج بعد مجهود فردي ويمرر لجون لاندسترام الذي يسدد كرة أعلى من القائم.
ق 58: ركلة حرة مباشرة يسددها رياض محرز أرضية قوية يتصدى لها الحارس ويحولها لركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: محاولات على استحياء من أصحاب الأرض دون خطورة على مرمى إيدرسون.
ق 28: تسديدة قوية أرضية من كايل ووكر من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك من صناعة دي بروين.
ق 25: هجمات سيتي تتواصل على مرمى شيفيلد لكن دون أهداف.
ق 20: تسديدة قوية من رودري يتصدى لها الحارس ويبعدها لركنية.
بداية اللقاء