تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين القائد وسترلينج يقود الهجوم أمام شيفيلد يونايتد

يرتدي كيفين دي بروين شارة قيادة مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد الإنجليزي ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويقود رحيم سترلينج هجوم السيتيزينز ومن خلفه الجزائري رياض محرز وبيرناردو سيلفا وفيران توريس.

وجاء تشكيل كتيبة بيب جوارديولا:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو

الوسط: رودري – رياض محرز – كيفين دي بروين

الهجوم: بيرناردو سيلفا – فيران توريس – رحيم سترلينج

وعلى مقاعد البدلاء: كارسون – جون ستونز – ناثان أكي – إلكاي جوندوجان – أولكسندر زينتشينكو – فيل فودين – إريك جارسيا

ويحتل سيتي المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، بينما يحتل شيفيلد المركز الـ 19 –قبل الأخير- برصيد نقطة واحدة من 6 مباريات.