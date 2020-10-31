تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين القائد وسترلينج يقود الهجوم أمام شيفيلد يونايتد
السبت، 31 أكتوبر 2020 - 13:39
كتب : FilGoal
يرتدي كيفين دي بروين شارة قيادة مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد الإنجليزي ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
ويقود رحيم سترلينج هجوم السيتيزينز ومن خلفه الجزائري رياض محرز وبيرناردو سيلفا وفيران توريس.
وجاء تشكيل كتيبة بيب جوارديولا:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو
الوسط: رودري – رياض محرز – كيفين دي بروين
الهجوم: بيرناردو سيلفا – فيران توريس – رحيم سترلينج
Here's how we line up at Bramall Lane...👇
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Torres, Mahrez, Sterling.
SUBS | Carson, Stones, Ake, Gundogan, Zinchenko, Foden, Garcia.
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/thJs2X0Oo2— Manchester City (@ManCity) October 31, 2020
وعلى مقاعد البدلاء: كارسون – جون ستونز – ناثان أكي – إلكاي جوندوجان – أولكسندر زينتشينكو – فيل فودين – إريك جارسيا
ويحتل سيتي المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، بينما يحتل شيفيلد المركز الـ 19 –قبل الأخير- برصيد نقطة واحدة من 6 مباريات.