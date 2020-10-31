مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أري بابل لا يعاني من إصابة مزمنة

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 12:48

كتب : ياسر الشريف

أري بابل - الإسماعيلي

أوضح مصدر من نادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com أن الوافد الجديد أري بابل لا يعاني من إصابة مزمنة.

أري بابل

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وضم الإسماعيلي المهاجم الأنجولي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FiGoal.com: "لا صحة للأخبار التي تشير إلى تعرض بابل لإصابة مزمنة، وتسببها في عدم استكمال تعاقده مع الزمالك والتعاون السعودي".

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وتابع "تم متابعة اللاعب من قبل لجنة التعاقدات في عديد المباريات، وتعرفنا على تاريخ مشاركاته وجميعها أمور أكدت صحة اختياره".

وأردف"بابل سيكون إضافة قوية لخط هجوم الدراويش لما يملكه من إمكانيات تهديفية".

وأتم "لجنة التعاقدات تسير بمنتهي الدقة في عملها واختياراتها لتستقر على الأصلح ولن تقبل بأي لاعب لا يفيد الفريق".

أري بابل الجناح الأنجولي صاحب الـ 26 عاما لعب في صفوف أول أغسطس الأنجولي، وسبق له اللعب بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي وظهر مع الفريق ب.

وشارك بابل في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

وكان بابل قد اقترب من الانضمام الرسمي للزمالك وتم صرف النظر عن إتمام التعاقد ثم انتقل إلى التعاون السعودي منذ شهر قبل أن ينضم للدراويش.

الإسماعيلي أري بابل
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