الإسماعيلي يضم الأنجولي أري بابل

نجح الإسماعيلي في ضم الجناح الأنجولي أري بابل في أولى تدعيمات الموسم الجديد.

أري بابل النادي : التعاون الإسماعيلي

وحضر اللاعب صباح اليوم الخميس لتوقيع العقود في حضور إبراهيم عثمان رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

وكشف الموقع الرسمي للإسماعيلي أن المسؤولين في النادي يتطلعون لضم لاعبين من العيار الثقيل ومن أصحاب الخبرات الكبيرة في القارة السمراء للعودة للألقاب وإسعاد الجماهير.

وتوجهت إدارة الإسماعيلي بالشكر لمجلس إدارة نادي التعاون السعودي لتسهيلها المفاوضات في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.

وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما ، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.

بابل قضى مسيرته في أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو “أول أغسطس “قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.